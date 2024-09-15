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Дубль Месси и гол Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Филадельфию Юнион»

Дубль Месси и гол Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Филадельфию Юнион»
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» встречался с «Филадельфией Юнион». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

США — Major League Soccer . МЛС
15 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Уре – 2'     1:1 Месси – 26'     2:1 Месси – 30'     3:1 Суарес – 90+8'    

В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Лионель Месси и ещё один гол забил Луис Суарес. Результативными передачами в матче отметились Луис Суарес и Жорди Альба.

За «Филадельфию Юнион» гол забил Микаэль Уре.

«Интер Майами» одержал пятую победу подряд. «Филадельфия Юнион» потерпела второе поражение за последние три матча. В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Атлантой Юнайтед», а «Филадельфия Юнион» сыграет с «Нью-Йорк Сити».

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