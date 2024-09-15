Карпин назвал причину поражения «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о причине поражения своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

«Причина [поражения] — в двух штрафных. В чужой штрафной не забиваем, в своей штрафной — привозим. В первом тайме игра понравилась, «Ростов» играл в футбол», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Карпин высказался о судействе в игре с «Краснодаром».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр.

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