Луис Чавес: от меня будет зависеть, приедут ли в Россию играть другие мексиканцы

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес объяснил, почему принял решение приехать в Россию.

— Ты единственный мексиканец в России. Не страшно было открывать для себя новую страну?

— Немного, но у меня была цель расти, поэтому я принял решение приехать сюда.

— Чувствуешь дополнительную ответственность?

— Конечно! Очевидно, что во многом от меня будет зависеть, приедут ли в Россию играть другие мексиканцы, — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чавес выступает за «Динамо» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

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