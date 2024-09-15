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Семак ответил на вопрос о восстановлении Глушенкова

Семак ответил на вопрос о восстановлении Глушенкова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении российского нападающего Максима Глушенкова.

«Думаю, все прекрасно знают, что с ним. У него перелом, и когда он сможет нам помочь, зависит от нашего медицинского штаба. Когда ему разрешат играть, тогда он и сможет нам помогать. Горит желанием: всё, что можно в этом состоянии, он делает. Но, конечно, на сегодняшний день он не готов играть по медицинским показаниям.

Я думаю, вы читали заключение или объявление клуба, что перелом, что сделана операция. У каждого период восстановления может варьироваться. Четыре недели — наверное, этого недостаточно, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая. Медицинский штаб тоже, естественно, не будет рисковать его здоровьем. Когда разрешат ему играть, тогда он и будет помогать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. В нынешнем сезоне россиянин провел за «Зенит» семь матчей, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу.

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