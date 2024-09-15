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Килиан Мбаппе опубликовал пост после очередного гола за «Реал»

Килиан Мбаппе опубликовал пост после очередного гола за «Реал»
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Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после победы в матче с «Реалом Сосьедад» в рамках Ла Лиги (2:0) опубликовал пост в соцсетях.

«Прекрасная поездка в Сан-Себастьян, вперёд, Мадрид», — написал француз на одной из своих страничек.

Напомним, «Реал» забил два безответных гола сопернику. Оба мяча были заюиты во втором тайме с пенальти. Сначала свою попытку реализовал Винисиус Жуниор, а чуть позже с точки не промахнулся и сам Мбаппе. Это его третий гол за клуб в чемпионате.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 11 очков.

Суперкубок УЕФА. «Реал» Мадрид — «Аталанта». 2:0, Мбаппе

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