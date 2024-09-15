Саркисян оценил старт сезона «Локомотива» после ухода ключевых футболистов

Экс-полузащитник московского «Локомотива» Альберт Саркисян прокомментировал результаты железнодорожников на старте текущего сезона РПЛ.

«Локомотив» очень прилично начал сезон с учётом того, что ушли ключевые футболисты, которые были своего рода мозгом команды. Поэтому думал, что будет трудно. Однако молодые ребята сейчас очень здорово себя проявляют. Они закрепились в основе, и в целом команда достойно идёт на старте чемпионата», — приводит слова Саркисяна Legalbet.

Летом 2024 года московский «Локомотив» покинули нападающие Максим Глушенков, Вильсон Изидор и Артём Дзюба, атакующие полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов. В восьми стартовых матчах РПЛ сезона-2024/2025 красно-зелёные набрали 18 очков и находятся на третьем месте. 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является лидером чемпионата по системе «гол+пас» (пять забитых мячей и пять голевых передач).