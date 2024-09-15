Стала известна новая зарплата Андрея Лунина в «Реале». Она сильно изменилась

Зарплата вратаря «Реала» Андрея Лунина после продления с клубом контракта до 2030 года выросла, сообщает Defensa Central.

Ранее 25-летний украинец зарабатывал € 2,5 млн в год, а теперь будет получать € 4,5 млн. € 4,5 млн в год – это вдвое меньшее вознаграждения, которое получает основной голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа – € 9 млн.

Напомним, о продлении контракта между сторонами официально было объявлено 13 сентября.

25-летний Лунин стал игроком мадридского «Реала» в 2018 году. В прошлом сезоне вратарь провёл 31 матч за «сливочных» во всех турнирах, в которых 12 раз сыграл «на ноль» и пропустил 32 мяча, чем помог команде выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость украинского футболиста составляет € 25 млн.

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