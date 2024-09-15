Лионель Месси отреагировал на свой дубль и ассист после долгого лечения
Поделиться
Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» встречался с «Филадельфией Юнион». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей дубль и ассист оформил аргентинский нападающий Лионель Месси, который прокомментировал данное событие.
США — Major League Soccer . МЛС
15 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Уре – 2' 1:1 Месси – 26' 2:1 Месси – 30' 3:1 Суарес – 90+8'
«Я очень скучал по таким вечерам. Мы продолжаем объединяться для достижения наших целей», — написал аргентинец на своей страничке в одной из социальных сетей.
Напомним, ещё один гол забил Луис Суарес. Результативными передачами помимо Месси в матче отметились всё тот же Луис Суарес и Жорди Альба. «Интер Майами» одержал пятую победу подряд.
Сын Суареса не поздоровался с Месси
Комментарии
- 15 сентября 2024
-
06:53
-
06:25
-
06:18
-
06:04
-
05:58
-
05:43
-
05:01
-
04:53
-
04:43
-
04:40
-
04:18
-
04:08
-
03:46
-
03:32
-
03:20
-
03:17
-
03:10
-
03:09
-
02:50
-
02:48
-
02:41
-
02:37
-
02:16
-
02:09
-
02:02
-
02:00
-
01:43
-
00:54
-
00:50
-
00:45
-
00:37
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:15