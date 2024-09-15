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Лионель Месси отреагировал на свой дубль и ассист после долгого лечения

Лионель Месси отреагировал на свой дубль и ассист после долгого лечения
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» встречался с «Филадельфией Юнион». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей дубль и ассист оформил аргентинский нападающий Лионель Месси, который прокомментировал данное событие.

США — Major League Soccer . МЛС
15 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Уре – 2'     1:1 Месси – 26'     2:1 Месси – 30'     3:1 Суарес – 90+8'    

«Я очень скучал по таким вечерам. Мы продолжаем объединяться для достижения наших целей», — написал аргентинец на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, ещё один гол забил Луис Суарес. Результативными передачами помимо Месси в матче отметились всё тот же Луис Суарес и Жорди Альба. «Интер Майами» одержал пятую победу подряд.

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