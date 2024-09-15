Черчесов ответил на вопрос о взаимоотношениях с главой Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об отношениях с президентом Казахстанской федерации футбола Адлетом Барменкуловым.

«Процесс общения идёт. Ситуации разные возникают. Мы больше друг друга узнаём. Самое главное, чтобы народ был доволен результатами.

Впереди много работы. Недавно мы вместе открыли одно поле. Сейчас подписаны документы на строительство еще двух стадионов. Понятно, не таких больших, как у нас на чемпионате мира. Один‑три будут больших: тысяч по 40, может, — а остальные по 15 тысяч. Но работа идёт.

Когда дело касается футбола — а я человек, который в раздевалке, можно сказать, вырос — то ко мне вопросы бывают, как это лучше организовать. А что касается масштабных дел, здесь президент единолично всё решает, он руководит большим хозяйством», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, сборная Казахстана на прошлой неделе сыграла вничью с командой Норвегии со счётом 0:0 в домашнем матче Лиги наций. В понедельник команда Черчесова на выезде потерпела поражение от сборной Словении — 0:3. После двух туров казахстанцы занимают последнее место в группе 3.

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