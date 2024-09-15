Центральный полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал о пересечениях с мексиканской мафией на своей родине.

— Сталкивался с мафией?

— Да, немного нервничал в тот момент, потому что не знал, какая будет реакция и чего от них ожидать.

Просто встретил на улице. В Мексике в небольших поселениях можно встретить на улице мафию, как и любого человека. В больших городах такого не бывает, — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Луис Чавес пополнил состав «Динамо» в августе 2023 года. В минувшем сезоне мексиканец провёл суммарно 32 матча во всех турнирах в составе московской команды, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В текущем сезоне в его активе один ассист в пяти матчах РПЛ.

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