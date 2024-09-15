Полузащитник «Динамо» Луис Чавес: играть против Месси — честь и мечта!

Полузащитник московского «Динамо» и мексиканской национальной команды Луис Чавес высказался о том, каково играть против известного аргентинского форварда «Интер Майами», чемпиона мира по футболу Лионеля Месси.

«Играть против Месси — честь и мечта! Ещё недавно ты следил за ним по телевизору, а сегодня играешь против него. Это мечта, которая сбылась. Страха не было, но эмоций — море», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чавес выступает за «Динамо» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за москвичей 32 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне на счету футболиста восемь матчей во всех турнирах на клубном уровне и одна результативная передача. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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