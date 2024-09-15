«Мне жалко ЦСКА». Мор — о поражении «армейцев» от «Зенита»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении ЦСКА в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).

«ЦСКА провёл два лучших матча в сезоне. В Москве против «Локомотива» и «Зенита» — в обоих матчах потерпел поражения. Такой парадокс, когда они играют агрессивно, мощно и здорово, то проигрывают. Мне даже жалко «армейцев», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА после этой игры занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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