Полузащитник «Динамо» Чавес: иногда кажется, что соцсети используют только для оскорблений

Мексиканский опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес объяснил, почему не пользуется социальными сетями.

«Ты же понимаешь, что такое футбол. Люди всегда хотят высказать своё мнение, тем более в «Твиттере». Кажется, что это приложение только для того, чтобы писать плохие вещи. Может, это только моё мнение и я не хочу оправдывать наши результаты, но иногда кажется, что люди используют соцсети только для оскорбительных вещей. Поэтому я не пользуюсь «Твиттером», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

28-летний опорный хавбек сборной Мексики Луис Чавес перешёл в московское «Динамо» из «Пачуки» в августе 2023 года. В текущем сезоне на его счету восемь матчей за бело-голубых во всех турнирах и один результативный пас.