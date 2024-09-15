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Полузащитник «Динамо» Чавес: иногда кажется, что соцсети используют только для оскорблений

Полузащитник «Динамо» Чавес: иногда кажется, что соцсети используют только для оскорблений
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Мексиканский опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес объяснил, почему не пользуется социальными сетями.

«Ты же понимаешь, что такое футбол. Люди всегда хотят высказать своё мнение, тем более в «Твиттере». Кажется, что это приложение только для того, чтобы писать плохие вещи. Может, это только моё мнение и я не хочу оправдывать наши результаты, но иногда кажется, что люди используют соцсети только для оскорбительных вещей. Поэтому я не пользуюсь «Твиттером», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

28-летний опорный хавбек сборной Мексики Луис Чавес перешёл в московское «Динамо» из «Пачуки» в августе 2023 года. В текущем сезоне на его счету восемь матчей за бело-голубых во всех турнирах и один результативный пас.

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