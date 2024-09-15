Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин одним словом ответил на вопрос об отсутствии Комличенко в матче с «Краснодаром»

Карпин одним словом ответил на вопрос об отсутствии Комличенко в матче с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о причине отсутствия центрального нападающего своей команды Николая Комличенко в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

— Почему отсутствовал Комличенко?
— Травмирован, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Карпин назвал причину поражения в игре с «Краснодаром».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. За это время форвард провёл 103 матча, забил 29 голов и отдал 21 результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Карпин назвал причину поражения «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android