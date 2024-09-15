Карпин одним словом ответил на вопрос об отсутствии Комличенко в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о причине отсутствия центрального нападающего своей команды Николая Комличенко в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).
— Почему отсутствовал Комличенко?
— Травмирован, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, ранее Карпин назвал причину поражения в игре с «Краснодаром».
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр.
Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. За это время форвард провёл 103 матча, забил 29 голов и отдал 21 результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.
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