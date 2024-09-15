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«Краснодар» и «Ростов» нанесли 38 ударов по воротам в матче 8-го тура РПЛ

«Краснодар» и «Ростов» нанесли 38 ударов по воротам в матче 8-го тура РПЛ
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14 сентября в матче 8-го тура РПЛ «Краснодар» переиграл на своём поле «Ростов» со счётом 2:0. На 16-й минуте первый гол в южном дерби забил атакующий полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. На 76-й минуте Сперцян оформил дубль, установив окончательный результат матча.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по этой игре. «Краснодар» создал у ворот «Ростова» 11 голевых моментов против пяти в исполнении гостей. «Быки» нанесли 21 удар по воротам (11 в створ), жёлто-синие — 17 ударов (четыре в створ). По ожидаемым голам (xG) преимущество осталось за «Краснодаром» — 2,63 против 1,83 у «Ростова». При этом чёрно-зелёные владели мячом 47% времени, гости — 53%.

«Краснодар» набрал 18 очков в восьми матчах и находится на втором месте, уступая два очка лидирующему «Зениту». «Ростов» с 11 очками занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

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