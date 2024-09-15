«Только два гола в матче — недоразумение». Мор — о победе «Краснодара» над «Ростовом»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о победе «Краснодара» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

«Эта игра должна была заканчиваться со счетом 5:3; 6:3 в пользу «Краснодара». «Краснодар» наиграл на победу, у него было гораздо больше моментов. Что мы увидели только два гола в матче — это недоразумение», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр.

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