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«Только два гола в матче — недоразумение». Мор — о победе «Краснодара» над «Ростовом»

«Только два гола в матче — недоразумение». Мор — о победе «Краснодара» над «Ростовом»
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о победе «Краснодара» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

«Эта игра должна была заканчиваться со счетом 5:3; 6:3 в пользу «Краснодара». «Краснодар» наиграл на победу, у него было гораздо больше моментов. Что мы увидели только два гола в матче — это недоразумение», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр.

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