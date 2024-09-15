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«Зенит» выиграл матч с ЦСКА, пробив по воротам в два раза меньше соперника

«Зенит» выиграл матч с ЦСКА, пробив по воротам в два раза меньше соперника
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14 сентября в матче 8-го тура РПЛ московский ЦСКА уступил на своём поле петербургскому «Зениту» со счётом 0:1. Единственный гол на 43-й минуте встречи забил нападающий гостей Лусиано Гонду, замкнувший головой фланговую подачу защитника Дугласа Сантоса.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по этой игре. Команды создали у ворот друг друга по пять голевых моментов. Армейцы нанесли 20 ударов по воротам (четыре в створ), сине-бело-голубые — девять ударов (шесть в створ). По ожидаемым голам (xG) преимущество осталось за ЦСКА — 1,82 против 1,05 у «Зенита». При этом красно-синие владели мячом 47% времени, гости — 53%.

«Зенит» набрал 20 очков в восьми матчах и возглавляет чемпионскую гонку РПЛ. ЦСКА с 13 очками находится в текущей таблице на пятом месте.

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