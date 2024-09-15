«Зенит» выиграл матч с ЦСКА, пробив по воротам в два раза меньше соперника

14 сентября в матче 8-го тура РПЛ московский ЦСКА уступил на своём поле петербургскому «Зениту» со счётом 0:1. Единственный гол на 43-й минуте встречи забил нападающий гостей Лусиано Гонду, замкнувший головой фланговую подачу защитника Дугласа Сантоса.

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по этой игре. Команды создали у ворот друг друга по пять голевых моментов. Армейцы нанесли 20 ударов по воротам (четыре в створ), сине-бело-голубые — девять ударов (шесть в створ). По ожидаемым голам (xG) преимущество осталось за ЦСКА — 1,82 против 1,05 у «Зенита». При этом красно-синие владели мячом 47% времени, гости — 53%.

«Зенит» набрал 20 очков в восьми матчах и возглавляет чемпионскую гонку РПЛ. ЦСКА с 13 очками находится в текущей таблице на пятом месте.