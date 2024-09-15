Появились новые подробности восстановления Неймара. Он не вернётся на поле в 2024 году

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, полностью не восстановившийся после разрыва крестообразных связок, ещё не скоро вернётся на поле. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, бразильца не зарегистрировали для участия в матчах саудовской лиги в 2024 году. Вероятнее всего, его возвращение в строй состоится не раньше января 2025 года. При самом благоприятном развитии событий бразильская звезда сможет сыграть в азиатской Лиге чемпионов до января 2025 года, но это маловероятно.

Ранее сообщалось, что Неймар вернётся в ноябре этого года.

Игрок получил травму в октябре 2023 года во время матча квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). После прихода в клуб Неймар сыграл всего пять матчей, забив один гол и сделав три ассиста.

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо