Гасилин сравнил игрока «Локомотива» Батракова с Дэвидом Бекхэмом

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о 19-летнем полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:2).

«Батраков — уникальный игрок, он не выключился из эпизода. Как он работает с мячом. Очень хочется сравнить его с Бекхэмом. Это очень качественный игрок, один из лучших в нашей лиге. Он забивает — и как спокойно. Для него это обыденность, а парень ещё очень молодой», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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