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Ханс-Дитер Флик отреагировал на вопрос о том, кто должен получить «Золотой мяч»

Ханс-Дитер Флик отреагировал на вопрос о том, кто должен получить «Золотой мяч»
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции в преддверии матча Ла Лиги с «Жироной» отреагировал на вопрос журналиста о том, кто, по его мнению, в этом году достоин получить награду «Золотой мяч».

Испания — Примера . 5-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это хороший вопрос. Но это не моя работа — высказывать своё мнение по этому поводу. Есть фантастические футболисты отличного уровня, и я не собираюсь высказываться на эту тему открыто. Повторю, это не моя работа», — приводит слова Флика Marca.

Каталонцы идут на первом месте в турнирной таблице испанского чемпионата с 12 очками. Второе место занимает «Реал», у него 11 очков и на один сыгранный матч больше.

Напомним, матч «Барселона» — «Жирона» начнётся сегодня в 17:15 мск.

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