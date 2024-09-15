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Тренер «Барселоны» Флик дал важный совет Ламину Ямалю

Тренер «Барселоны» Флик дал важный совет Ламину Ямалю
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции в преддверии матча Ла Лиги с «Жироной» дал совет молодой звезде каталонского клуба Ламину Ямалю для его дальнейшего развития.

«Я думаю, что Ламин находится на высоком уровне, но в его возрасте он может и должен совершенствоваться. Замечательно видеть, как он тренируется изо дня в день. Но ему нужно двигаться вперёд, развиваться, усердно работать… Я думаю, это хороший совет. Если он хочет стать великим чемпионом, ему не удастся много отдыхать, ему нужно продолжать работать и работать», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, в текущем сезоне в активе Ямаля один гол и четыре ассиста в четырёх матчах Ла Лиги. В прошлом сезоне испанец набрал 5+5 по системе «гол+пас» в 37 матчах Примеры.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере

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