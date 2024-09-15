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Генич отреагировал на спорный эпизод с неназначенным пенальти в матче «Краснодара» с «Ростовом» в РПЛ

Генич высказался о спорном эпизоде с неназначенным пенальти в игре «Краснодар» — «Ростов»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о о спорном эпизоде с неназначенным пенальти в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ростовом». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

«Как можно звать [о VAR] на такой момент? Ну там вообще нет повода для назначения», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, на 12-й минуте встречи мяч попал в плечо защитнику «Краснодара» Диего в штрафной площади. Главный арбитр Василий Казарцев проверил эпизод и определил, что мяч попал в руку, но она была прижатой. Таким образом, преднамеренной игры рукой не было зафиксировано.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр.

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