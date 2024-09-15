Мбаппе снова забил за «Реал», Шевченко вернула пояс UFC. Главное к утру

Очередной гол французского форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе помог «сливочным» обыграть «Реал Сосьедад» со счётом 2:0 в матче 5-го тура Ла Лиги, представительница Кыргызстана Валентина Шевченко вернула себе чемпионский пояс UFC, победив мексиканку Алексу Грассо на турнире UFC 306, «Краснодар» одержал уверенную победу над «Ростовом» в матче 8-го тура РПЛ со счётом 2:0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».