Мбаппе снова забил за «Реал», Шевченко вернула пояс UFC. Главное к утру
Очередной гол французского форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе помог «сливочным» обыграть «Реал Сосьедад» со счётом 2:0 в матче 5-го тура Ла Лиги, представительница Кыргызстана Валентина Шевченко вернула себе чемпионский пояс UFC, победив мексиканку Алексу Грассо на турнире UFC 306, «Краснодар» одержал уверенную победу над «Ростовом» в матче 8-го тура РПЛ со счётом 2:0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал» Мадрид обыграл «Реал Сосьедад» благодаря двум голам с пенальти в матче Ла Лиги.
- Валентина Шевченко победила Алексу Грассо и вернула чемпионский пояс UFC.
- «Краснодар» уверенно победил «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ.
- Мераб Двалишвили победил Шона О'Мэлли и забрал чемпионский пояс UFC
- Сауль Альварес победил Эдгара Берлангу единогласным решением судей.
- Гарри Кейн побил рекорд Эрлинга Холанда в чемпионате Германии.
- «Атланта» с Алексеем Миранчуком проиграла «Нэшвиллу» в матче МЛС.
- «ПСЖ» представил Сафонова на домашнем стадионе.
- В «Краснодаре» отреагировали на слухи о том, что отправили Кривцова в дубль за интервью.
- Дубль Месси и гол Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Филадельфию Юнион».
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