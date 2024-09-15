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Англия может быть отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА — The Telegraph

Англия может быть отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА — The Telegraph
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить Англию от участия в турнирах под эгидой УЕФА, а кроме того, лишить страну права проведения чемпионата Европы — 2028 из-за вмешательства правительства в футбол. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, потенциальное отстранение может произойти из-за возможного появления независимого футбольного регулятора, концепция которого была предложена главными политическими партиями Великобритании. Этот регулятор должен осуществлять надзор за системой лицензирования английских клубов, проверять их владельцев и директоров, а также предоставить болельщикам право голоса при принятии ключевых решений.

Подчёркивается, что генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис уже отправил письмо Лизе Нэнди, являющейся министром культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании, в котором подчеркнул, что «вмешательства правительства в развитие футбола быть не должно».

В своём письме Теодоридис подчеркнул, что Футбольная ассоциация Англии (FA), которая с оптимизмом встретила идею создания подобного регулятора, должна защищать свою независимость «в соответствии с уставами УЕФА и ФИФА».

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