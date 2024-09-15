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Новичок ЦСКА Гуарирапа рассказал, кого считает своим идолом в мировом футболе

Новичок ЦСКА Гуарирапа рассказал, кого считает своим идолом в мировом футболе
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Венесуэльский нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа, выступающий в составе армейцев на правах аренды из «Сочи», рассказал, кого считает своим идолом в мировом футболе.

«Среди нападающих со всего мира мне нравятся Холанд из «Манчестер Сити» и, конечно, Саломон Рондон. Они забивают голы, мощные нападающие, очень хорошо проникают в пространство и атакуют за спину защитникам. А когда они сами играют спиной, у них очень сложно отобрать мяч. Такие характеристики делают их сильными. А своим идолом назову, конечно, Криштиану Роналду», — сказал Гуарирапа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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