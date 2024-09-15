Расписание матчей Первой лиги 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, в 10-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

15 сентября, воскресенье:

12:00 мск. «Уфа» — «Родина»;

15:00 мск. «Тюмень» — «Сокол»;

15:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»;

18:00 мск. «Чайка» — «Шинник».

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 19 очков в девяти встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 18 баллов после девяти матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 17 очков в девяти встречах.

Самые титулованные футбольные клубы России: