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Расписание матчей Первой лиги 15 сентября

Расписание матчей Первой лиги 15 сентября
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Сегодня, 15 сентября, в 10-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

15 сентября, воскресенье:

  • 12:00 мск. «Уфа» — «Родина»;
  • 15:00 мск. «Тюмень» — «Сокол»;
  • 15:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»;
  • 18:00 мск. «Чайка» — «Шинник».

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 19 очков в девяти встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 18 баллов после девяти матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 17 очков в девяти встречах.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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