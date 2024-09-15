Первый мексиканец в РПЛ Чавес рассказал, с кем советовался при переходе в «Динамо»

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал, с кем советовался при переходе в российский клуб.

«Я говорил с Марцелом и Фабианом (Личкой и Бальбуэной. — Прим. «Чемпионата»). Больше никого из «Динамо» и в целом чемпионата России я не знал.

Они рассказали про город. Всё, что они говорили, оказалось правдой. До этого мне не приходилось бывать в России — информацию черпал в основном из интернета», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.