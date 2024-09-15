Черчесов: сборной Казахстана нужно добиться того, что сделали Исландия, Грузия и Албания

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, какие задачи стоят перед его командой.

«Какую бы задачу передо мной ни ставили, её всё-таки решать мне. И в какой-то степени я сам её ставлю. Следующая задача — следующий соперник. Всё! Больше никаких задач нет. Ничего не поменялось. Когда мы начинаем говорить об эфемерных чемпионатах мира и Европы, мы даже не знаем группу. О чём можно говорить? Только Бразилия, Германия, Франция могут независимо от групп ставить задачи, а такие команды, как наша, пока должны спокойно день ото дня заниматься непосредственным делом. Чтобы приводить команду в порядок. Чтобы мы в какой-то степени добились того, что в своё время сделала Исландия, а сейчас — Грузия и Албания. Вот этим надо заниматься», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Сборная Исландии на чемпионате Европы — 2016 пробилась в четвертьфинал, заняв второе место в группе с пятью очками и выбив в 1/8 финала сборную Англии (2:1). Национальная команда Грузии впервые в истории пробилась на Евро-2024 и вышла в плей-офф турнира, набрав в группе четыре очка с победой над сборной Португалии (2:0). Сборная Албании за последние годы дважды пробилась на свои единственные в истории крупные турниры — Евро-2016 и Евро-2024.