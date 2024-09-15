Интересующий «Барселону» Киммих заявил, что готов обсудить с «Баварией» новый контракт

29-летний центральный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о своём контракте с мюнхенским клубом, заканчивающемся летом 2025 года.

«Я готов обсудить [контракт] с клубом. Всегда приятно получать поддержку от него. Я просто наслаждаюсь моментом. Сейчас важно выигрывать матчи», — приводит слова Киммиха журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что немецким футболистом активно интересуется «Барселона», которая планирует подписать Киммиха в статусе свободного агента грядущим летом.

29-летний игрок выступает в составе «Баварии» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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