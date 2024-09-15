Расписание матчей РПЛ 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

15 сентября, воскресенье:

14:15 мск. «Динамо» Москва — «Ахмат»;

16:30 мск. «Акрон» — «Химки»;

19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Спартак».

Первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025 занимает санкт-петербургский «Зенит», который набрал 20 очков в восьми встречах. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 18 очков после восьми матчей. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», набравший также 18 очков после аналогичного количества игр. В зоне вылета располагаются грозненский «Ахмат» (5) и воронежский «Факел» (5).