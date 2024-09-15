Валерий Овчинников: если бы не Абаскаль, то Джикия до сих пор был бы в «Спартаке»

Экс главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о переходе бывшего капитана московского «Спартака» Георгия Джикии в подмосковные «Химки».

«Этот чёрт Абаскаль просто закопал Джикию! Закопал Промокашка. Теперь Джикии надо снова доказывать, что это тот самый Джикия, который был в «Спартаке» в лучшие годы. Если бы не Абаскаль, то Джикия до сих пор был бы в «Спартаке». Но руководство клуба допустило, чтобы Абаскаль развлекался над футболистами.

Не закопал ли Джикию его агент? Мне трудно сказать, не могу забираться в работу агента. «Химки» — неплохой вариант для Джикии! Из Москвы уезжать не надо, сложно было бы уезжать на периферию. А почему «Химки» — это плохой вариант? Для него это самый лучший вариант, чтобы восстать из футбольного пепла. Думаю, Джикии понадобится две-три недели, чтобы набрать форму. Будет зависеть от его психологии, злости. Ему не 20 лет, это опытный мужик. Я верю в Джикию», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

30-летний Джикия летом 2024 года покинул «Спартак» в связи с истечением срока действия соглашения. Защитник провёл 215 матчей за красно-белых и помог команде выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 3,5 млн.