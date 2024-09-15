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Директор «Баварии»: мы уже несколько месяцев обсуждаем с Мусиалой новый контракт

Директор «Баварии»: мы уже несколько месяцев обсуждаем с Мусиалой новый контракт
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Директор «Баварии» Макс Эберль рассказал о ситуации с контрактом 21-летнего атакующего полузащитника клуба Джамала Мусиалы, заканчивающимся летом 2026 года.

«Мы вели переговоры с Мусиалой о новом контракте в течение нескольких месяцев. Нам ещё предстоит сесть и всё обговорить. Хотим сделать это спокойно. Он должен стать одним из главных лиц «Баварии» наряду с Киммихом, Павловичем, Станишичем. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов и национальные трофеи», — приводит слова Эберля Sky Sport.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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