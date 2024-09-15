Гвардиола заявил, что Эрлинг Холанд находится в лучшей форме за всю свою карьеру в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что форвард Эрлинг Холанд на данный момент находится в лучшей форме за всю свою карьеру в английском клубе.

«Я бы сказал — это его лучшая форма, но прошло всего всего четыре матча, не так много. Я не спрашивал, готов ли он. Если бы он не был готов, он бы пришёл ко мне. Он невероятное оружие. Конечно, ему было тяжело. Мы стараемся заботиться обо всех здесь, и, если у кого-то проблемы, мы остаёмся рядом. Нужно быть сильным. Может быть, стоит на 90 минут забыть о личном, если жизнь даст тебе удар в лицо», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. На его счету 99 мячей в 103 матчах за клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.