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Полузащитник «Динамо» Чавес выделил различия между чемпионатами России и Мексики

Полузащитник «Динамо» Чавес выделил различия между чемпионатами России и Мексики
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Центральный полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал о различиях между чемпионатами России и Мексики.

«Думаю, интенсивность. В России намного напряжённее игра, меньше времени на принятие решений и меньше физики. В Мексике всё немного медленнее — зато немного больше качества. Разница чувствуется. Нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новой игровой среде», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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