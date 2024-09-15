Полузащитник «Динамо» Чавес выделил различия между чемпионатами России и Мексики

Центральный полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал о различиях между чемпионатами России и Мексики.

«Думаю, интенсивность. В России намного напряжённее игра, меньше времени на принятие решений и меньше физики. В Мексике всё немного медленнее — зато немного больше качества. Разница чувствуется. Нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новой игровой среде», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.