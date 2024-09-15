Защитник «Ростова» Вахания: в пограничных ситуациях судья решал не в нашу сторону

Правый защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 8-го тура РПЛ (0:2).

«Можно ли сказать, что судья нас «убил»? Наверное, неправильно так говорить. Потому что играли, в принципе, неплохо — были моменты. Конечно, допускали ошибки возле своих ворот. Да, пограничные ситуации были, когда вроде бы судья не в нашу сторону всё решал, но такое бывает», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина дома примут махачкалинское «Динамо» — матч состоится 22 сентября, начало в 16:30 мск.