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Защитник «Ростова» Вахания: в пограничных ситуациях судья решал не в нашу сторону

Защитник «Ростова» Вахания: в пограничных ситуациях судья решал не в нашу сторону
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Правый защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 8-го тура РПЛ (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

«Можно ли сказать, что судья нас «убил»? Наверное, неправильно так говорить. Потому что играли, в принципе, неплохо — были моменты. Конечно, допускали ошибки возле своих ворот. Да, пограничные ситуации были, когда вроде бы судья не в нашу сторону всё решал, но такое бывает», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина дома примут махачкалинское «Динамо» — матч состоится 22 сентября, начало в 16:30 мск.

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