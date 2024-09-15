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Луис Чавес оценил шансы «Динамо» на чемпионский титул в РПЛ

Луис Чавес оценил шансы «Динамо» на чемпионский титул в РПЛ
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Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес оценил шансы бело-голубых завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Будем надеяться. У некоторых команд сильные составы. Но мы способны конкурировать с любым соперником. Шансы стать чемпионами у нас тоже есть. Важна стабильность в каждой игре — вне зависимости от того, с кем играем», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент московское «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 13 очков за семь туров.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

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