Луис Чавес оценил шансы «Динамо» на чемпионский титул в РПЛ

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес оценил шансы бело-голубых завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Будем надеяться. У некоторых команд сильные составы. Но мы способны конкурировать с любым соперником. Шансы стать чемпионами у нас тоже есть. Важна стабильность в каждой игре — вне зависимости от того, с кем играем», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент московское «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 13 очков за семь туров.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.