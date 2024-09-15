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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00
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Сегодня, 15 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тоттенхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала четыре очка за три матча. «Арсенал» заработал семь очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого 12 очков за четыре игры.

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