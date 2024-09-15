Никита Кривцов отреагировал на слухи о конфликте с руководством «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал слухи о своём отстранении от тренировок с основным составом. Ранее сообщалось, что Кривцова отправили в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Это временная мера за интервью, не согласованное с клубом. При этом Кривцов вышел в стартовом составе в матче с «Ростовом» (2:0) и провёл на поле 79 минут.

— Насколько сильно повлияли на вас новости за последние двое суток?

— Как повлияли? Счёт на табло — вот насколько они повлияли на меня.

— Понимаете, откуда всё это пошло?

— Наверное, кто-то просто увидел заявку «Краснодара-2» (Кривцов был в неё включён. — Прим. «Чемпионата») и всё.

— Что можете сказать человеку, который запустил этот слух?

— Ничего не буду никому говорить. Может, работа такая у человека.

— Правильно понимаю, что никаких конфликтов у вас с руководством или тренером нет?

— Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, всё окей. Ничего не слышал об этом, — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».