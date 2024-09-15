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Никита Кривцов отреагировал на слухи о конфликте с руководством «Краснодара»

Никита Кривцов отреагировал на слухи о конфликте с руководством «Краснодара»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал слухи о своём отстранении от тренировок с основным составом. Ранее сообщалось, что Кривцова отправили в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Это временная мера за интервью, не согласованное с клубом. При этом Кривцов вышел в стартовом составе в матче с «Ростовом» (2:0) и провёл на поле 79 минут.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

— Насколько сильно повлияли на вас новости за последние двое суток?
— Как повлияли? Счёт на табло — вот насколько они повлияли на меня.

— Понимаете, откуда всё это пошло?
— Наверное, кто-то просто увидел заявку «Краснодара-2» (Кривцов был в неё включён. — Прим. «Чемпионата») и всё.

— Что можете сказать человеку, который запустил этот слух?
— Ничего не буду никому говорить. Может, работа такая у человека.

— Правильно понимаю, что никаких конфликтов у вас с руководством или тренером нет?
— Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, всё окей. Ничего не слышал об этом, — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

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