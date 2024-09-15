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Семак поделился мнением о кричалке «Зенит» — позор российского футбола»

Семак поделился мнением о кричалке «Зенит» — позор российского футбола»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику болельщиков соперников в адрес санкт-петербургского клуба. Напомним, вчера, 14 сентября, после матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:1) фанаты красно-синих начали массово скандировать: «Зенит» — позор российского футбола».

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

— Как вы понимаете кричалку «Зенит» — позор российского футбола»?
— Сильных не любят, — приводит слова Семака «РБ Спорт».

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги подопечные Семака набрали 20 очков и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом». Игра состоится 21 сентября и пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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