Первый тренер Соболева: пока Саша не готов на все сто процентов

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, высказался о его готовности на данный момент.

«Вполне достаточно того времени, что дал Саше Семак в матче с ЦСКА. Хорошо, что Саша начал с победы. Но пока он не готов на все сто процентов. Ему нужен месяц, чтобы набрать нормальную форму. Понятно, что проявить себя было сложно — преимущество было у ЦСКА. Но он много помог на стандартах. Постепенно будет набирать форму. Семак говорил, что Саша ему нужен», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Соболев присоединился к сине-бело-голубым 30 августа, перейдя из московского «Спартака». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет € 7,5 млн.