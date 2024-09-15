«Динамо» Москва — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:15 мск

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На данный момент московское «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 13 очков за семь туров. «Ахмат» имеет в своём активе пять очков и располагается на 15-й строчке.