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Воспитанник «Барселоны» Корредера подписал контракт с «Химками»

Воспитанник «Барселоны» Корредера подписал контракт с «Химками»
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Центральный полузащитник Алекс Корредера официально подписал контракт с подмосковными «Химками». Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

Испанец является воспитанником каталонской «Барселоны», в системе сине-гранатовых Алекс пробыл с 2004 по 2015 год.

Ранее полузащитник выступал за клуб «Тенерифе» из Сегунды, проведя в сумме 118 матчей и отметившись тремя голами и шестью голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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