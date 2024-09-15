Воспитанник «Барселоны» Корредера подписал контракт с «Химками»

Центральный полузащитник Алекс Корредера официально подписал контракт с подмосковными «Химками». Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

Испанец является воспитанником каталонской «Барселоны», в системе сине-гранатовых Алекс пробыл с 2004 по 2015 год.

Ранее полузащитник выступал за клуб «Тенерифе» из Сегунды, проведя в сумме 118 матчей и отметившись тремя голами и шестью голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1 млн.