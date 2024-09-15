Левандовски: соцсети и давление не позволят молодым игрокам стабильно прогрессировать

36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что на сегодняшний день значительно возрос уровень внешнего давления на молодых футболистов по сравнению с его временем.

«Вы сами знаете, что молодые футболисты уже получили так много травм в юном возрасте. Нельзя ожидать, что позже эти игроки будут демонстрировать высокий уровень на протяжении 10 лет. Это связано с психологическим фактором, социальными сетями. Крайне тяжёлая ситуация», — приводит слова Левандовского New York Times.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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Сколько стоят молодые футболисты: