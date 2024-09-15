Президент «Урала» отреагировал на информацию об интересе клуба к Юсупову

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику Артуру Юсупову, с которым ранее расторгли контракт «Химки».

«Если у нас будет какая-то информация, если будем его брать, обязательно скажем. Пока у меня никакой информации по нему нет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Юсупов присоединился к составу «Химок» минувшим летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче, в котором провёл на поле 35 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.