Игрок «Краснодара» Гонсалес: счастливы, что обыграли «Ростов», это было непросто

Правый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес поделился мнением о победе в игре с «Ростовом» в матче 8-го тура РПЛ (2:0).

«Нужно признать, что матч для нас складывался нелегко, «Ростов» имеет в своём составе качественных игроков. Они здорово прессингуют, но мы были готовы к этому. Здорово, что нам удалось обыграть такого соперника, — мы счастливы, что заработали заслуженные три очка», — приводит слова Гонсалеса «РБ Спорт».

«Краснодар» по итогам восьми туров набрал 18 очков. Сейчас команда располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч начнётся 21 сентября в 14:00 мск.