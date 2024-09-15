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Игрок «Краснодара» Гонсалес: счастливы, что обыграли «Ростов», это было непросто

Игрок «Краснодара» Гонсалес: счастливы, что обыграли «Ростов», это было непросто
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Правый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес поделился мнением о победе в игре с «Ростовом» в матче 8-го тура РПЛ (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

«Нужно признать, что матч для нас складывался нелегко, «Ростов» имеет в своём составе качественных игроков. Они здорово прессингуют, но мы были готовы к этому. Здорово, что нам удалось обыграть такого соперника, — мы счастливы, что заработали заслуженные три очка», — приводит слова Гонсалеса «РБ Спорт».

«Краснодар» по итогам восьми туров набрал 18 очков. Сейчас команда располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч начнётся 21 сентября в 14:00 мск.

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