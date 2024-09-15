У Роналду выявили вирусную инфекцию, он не поедет на матч Лиги чемпионов АФК

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду из-за недомогания не сможет поехать с командой в Ирак, где 16 сентября состоится матч Лиги чемпионов АФК с «Аль-Шортой».

«Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду почувствовал себя нехорошо сегодня, и у него была выявлена вирусная инфекция. Врач команды подтвердил, что ему нужен отдых и стоит остаться дома. Он не отправится с командой в Ирак. Мы желаем нашему капитану скорейшего выздоровления», — сказано в заявлении саудовского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «Аль-Шорта» — «Аль-Наср» начнётся в 19:00 по московскому времени.

Рио Фердинанд сыграл в мяч с сыном Криштиану Роналду: