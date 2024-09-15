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У Роналду выявили вирусную инфекцию, он не поедет на матч Лиги чемпионов АФК

У Роналду выявили вирусную инфекцию, он не поедет на матч Лиги чемпионов АФК
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Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду из-за недомогания не сможет поехать с командой в Ирак, где 16 сентября состоится матч Лиги чемпионов АФК с «Аль-Шортой».

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 1-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Аль-Шорта
Багдад, Ирак
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду почувствовал себя нехорошо сегодня, и у него была выявлена вирусная инфекция. Врач команды подтвердил, что ему нужен отдых и стоит остаться дома. Он не отправится с командой в Ирак. Мы желаем нашему капитану скорейшего выздоровления», — сказано в заявлении саудовского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «Аль-Шорта» — «Аль-Наср» начнётся в 19:00 по московскому времени.

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