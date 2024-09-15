Сутормин: для «Ростова» в матче с «Краснодаром» всё могло сложиться по-другому

Хавбек «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 8-го тура РПЛ. Южное дерби прошло 14 сентября в 19:00 мск в Краснодаре и завершилось победой хозяев поля со счётом 2:0.

«Против «Краснодара» всем командам тяжело играть, обидно, что проиграли в этом матче. Но мы могли надеяться и на другой результат. Если бы реализовали свои моменты, всё могло сложиться по-другому. Но это футбол, нужно принять этот результат и двигаться дальше», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

После выездного поражения от «Краснодара» подопечные Валерия Карпина с 11 очками идут на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре чемпионата России «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.