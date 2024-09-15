Новичок ЦСКА Гуарирапа: наводил справки по безопасности в России, мне абсолютно спокойно

Венесуэльский нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа, выступающий в составе армейцев на правах аренды из «Сочи», рассказал, что думает насчёт безопасности в России.

— Некоторые игроки из Латинской Америки начинают скучать по родине в России, жалуются на долгие перелёты. Нет ли такого у вас?

— Это личный вопрос каждого игрока, как мне кажется. С момента, когда я приехал в Россию, мне очень нравится находиться здесь. Первые месяцы я был один, сейчас рядом семья. Это помогает. У многих игроков тоже есть возможность перевозить своих близких и семьи. Думаю, это личная тема каждого отдельного футболиста.

— Кто-то сомневается в безопасности в России.

— Прежде чем приехать сюда, я наводил справки по поводу ситуации с безопасностью. Мне сказали, что всё это абсолютно не соответствует действительности и здесь очень спокойно. В Москве нормальная обстановка, а во многих других городах вообще ничего этого не видно. Я тоже чувствую себя абсолютно спокойно, в безопасности, никакого страха нет, — сказал Гуарирапа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.