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Комитет сборных РФС проводит экспертизу в отношении «Коломны» после игры с «Амкалом»

Комитет сборных РФС проводит экспертизу в отношении «Коломны» после игры с «Амкалом»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Комитет сборных данной организации проводит экспертизу матча 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором медийный клуб «Амкал» разгромил «Коломну» со счётом 8:1.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
01 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
8 : 1
Коломна
Коломна
1:0 Костюков – 12'     2:0 Маврин – 18'     3:0 Пичугин – 33'     4:0 Костюков – 41'     5:0 Костюков – 44'     6:0 Имаев – 47'     7:0 Агекян – 55'     7:1 Тетеркин – 65'     8:1 Агекян – 69'    

«По «Коломне» идёт расследование. Сейчас вышли на уровень проведения технической экспертизы с точки зрения того, чтобы понять, есть ли там какие-то ярко выраженные спортивные нарушения или нет, дали задание комитету сборных рассмотреть этот вопрос. Я бы не привязывался к датам. Нужно понять, это была бездарная игра команды, стечение обстоятельств или какой-то умысел. А это сделать достаточно сложно», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, 20 августа Российский футбольный союз подтвердил наличие служебного расследования в отношении игроков «Коломны», проводимого департаментом защиты игры указанной организации.

В матче 1/128 финала Кубка России «Амкал» победил «Велес» со счётом 2:0. В игре 1/64 финала турнира медийный клуб оказался сильнее «Космоса» (2:1). В матче 1/32 финала Кубка России «Амкал» встретится с владикавказской «Аланией». Игра состоится 24 сентября.

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