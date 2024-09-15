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Полузащитник Викторьен Ангбан: махачкалинское «Динамо» готово дать бой «Спартаку»

Полузащитник Викторьен Ангбан: махачкалинское «Динамо» готово дать бой «Спартаку»
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Хавбек «Динамо» Мх Викторьен Ангбан поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках 8-го тура чемпионата России. Игра состоится сегодня, 15 сентября, в Каспийске и начнётся в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Против «Спартака» будет нелегко, они любят владеть мячом. Но мы готовы с ними бороться, наши козыри — компактность во всех линиях, готовность предложить высокий уровень борьбы, игра на контратаках. Это будет хороший матч», — приводит слова Ангбана «РБ Спорт».

«Динамо» Мх с восемью очками занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 14 очками располагается на четвёртом месте. Отметим, что в конце августа в матче группового этапа Фонбет Кубка России клуб из Махачкалы в Москве обыграл красно-белых со счётом 1:0.

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